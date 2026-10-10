Honor Win 2 впервые показали на фото: смартфон может получить батарею емкостью 12 000 мА·ч

В Сети появилось первое изображение смартфона Honor Win 2: о том, что это именно Win 2, китайский ресурс ITHome сообщает со ссылкой на многочисленные источники. На фото заметны большой горизонтальный блок основной камеры и RGB-подсветка. Снимок опубликовала китайская киберспортивная организация Chengdu AG Super Play Club. На нем игрок Сюй Бичэн, выступающий под псевдонимом Yinuo, держит ранее не представленный смартфон.

По предварительным данным, серия Win 2 разрабатывается под кодовым названием Barrett. Ранее в базах китайских регуляторов появились три новых устройства с обозначениями BRT-AN00, BRM-AN00 и BRS-AN00. Источники связывают их с линейкой Win 2.

Одной из главных особенностей серии может стать аккумулятор емкостью около 12 000 мА·ч. По сведениям инсайдеров, такая батарея установлена в одном из инженерных образцов.

Также упоминаются несколько вариантов оформления корпуса — Red & Blue Buff (вероятно, именно он на фото), Quick Play и Win.

Официальная премьера Honor Win 2ожидается в текущем месяце, то есть уже на следующей неделе могут начать появляться первые официальные подробности.