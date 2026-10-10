GeForce RTX 5090 больше гореть не будет — видеокарту снимают с производства

При этом производство GPU GB202 не прекратится

Инсайдер MEGAsizeGPU сообщил о том, что Nvidia прекращает производство графических процессоров GB202 для GeForce RTX 5090 — по сути, это значит, что Nvidia снимает ускоритель с производства. Однако компания не собирается прекращать производство GB202 в принципе — просто эти GPU теперь будут устанавливать только в RTX Pro. Иными словами, Nvidia забирает мощный игровой чип у геймеров и перенаправляет его в рабочие станции.

GeForce RTX 5090 больше гореть не будет — видеокарту снимают с производства
Источник изображения: Nvidia

Также появились слухи о подготовке новой версии RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти вместо 16 ГБ GDDR7 у существующей модели. Возможно, эта модель выйдет под названием RTX 5080 Super.

В числе моделей, производство которых якобы может завершиться, также упоминается GeForce RTX 5070 Ti. При этом пока неясно, идет ли речь о полном прекращении выпуска видеокарт или только о сокращении поставок и перераспределении производственных мощностей.

Между тем, сегодня сообщалось о появлении на вторичном рынке очень точных подделок GeForce RTX 4090.

MEGAsizeGPU ранее рассказал о запуске RTX 4060 и RTX 4060 Ti до анонса, а также о сроках выхода этих моделей на рынок.

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