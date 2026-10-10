«Гадюка» сможет уничтожать до 20 дронов за вылет: представлен российский многоразовый реактивный перехватчик

ДФ-3 «Гадюка» развивает скорость до 850 км/ч

В России представили новый реактивный перехватчик. Многоразовый аппарат ДФ-3 «Гадюка» развивает скорость до 850 км/ч, оснащён автоматическим вооружением и после выполнения задачи может возвращаться на аэродром для подготовки к следующему вылету. Пока проект находится на стадии технической разработки.

«Гадюка» сможет уничтожать до 20 дронов за вылет: представлен российский многоразовый реактивный перехватчик
Источник изображения: РИА Новости // Сергей Сафронов

О разработке сообщил РИА Новости генеральный директор компании «ДОФА-Тек» Марат Дрофа на форуме «Дрон-конгресс 2026» в Санкт-Петербурге. ДФ-3 «Гадюка» впервые показали на мероприятии. По словам руководителя компании, перехватчик предназначен для противодействия группам из 15–20 беспилотников за один вылет.

Наш следующий проект — многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 "Гадюка". В отличие от одноразового дрона "Росчерк", он не таранит цель, а за один вылет отражает атакующую волну из 15-20 беспилотников.
Марат Дрофа
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Источник изображения: РИА Новости // Сергей Сафронов

В отличие от одноразового дрона «Росчерк», который уничтожает цель тараном, «Гадюка» должна поражать беспилотники бортовым автоматическим вооружением, а затем возвращаться на базу. Там аппарат смогут дозаправить, пополнить боекомплект и подготовить к повторному применению. 

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