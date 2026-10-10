Финляндия заморозила стройку Google на $15 миллиардов: подрядчики снесли 330 гектаров охраняемого леса без разрешения

Финское надзорное агентство LVV обязало аффилированную с Google компанию Tuike Finland Oy немедленно приостановить все подготовительные мероприятия, существенно изменяющие окружающую среду. Речь идёт о строительстве двух дата-центров в северных муниципалитетах Мухос и Каяани общей стоимостью $15 миллиардов. Поводом для экстренного вмешательства стало уничтожение 330 гектаров охраняемых государством лесов без обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В Мухосе подрядчик успел не только вырубить деревья на сотнях гектаров, но и снять плодородный слой почвы, проложить дороги, обустроить складские зоны и изменить систему дренажных канав. Ещё 200 гектаров леса вырубили под второй объект в Каяани, однако относительно этого участка пока нет ясности, согласовывали ли такие работы с властями. Глава экологического департамента LVV Томми Муйлу подтвердил масштаб нарушений агентству Agence France-Presse.

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У Google есть чуть больше недели, чтобы представить официальные объяснения финским чиновникам. Не дожидаясь завершения проверки, корпорация уже принесла извинения. Представитель Google Сондре Ронандер в заявлении для AFP признал, что компания допустила ошибку: «Мы понимаем обеспокоенность и в данном случае не оправдали собственных высоких стандартов». Ронандер пообещал детально изучить выводы LVV и следовать их рекомендациям.

Председатель Финской ассоциации охраны природы, комментируя ситуацию, заявил, что Google фактически заасфальтировал природные территории, которые подлежали безусловному сохранению. Инцидент ставит под вопрос репутацию технологического гиганта в стране, где экологические стандарты традиционно относятся к самым строгим в Европе.