Дешёвый датчик температуры и влажности Xiaomi с сенсором CO₂ и увеличенным экраном поступил в продажу в Китае

Xiaomi начала продажи умного термометра и гигрометра Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Pro. Новинка стоит 129 юаней против 114 юаней на этапе краудфандинга.

Устройство оснащено 3,6-дюймовым ЖК-дисплеем с рамками шириной 6,5 мм. На экране отображаются время, дата, день недели, температура, влажность и концентрация углекислого газа. Между основными режимами можно переключаться кнопкой на корпусе.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Прибор измеряет температуру в диапазоне от 0 до 60 °C, влажность от 0 до 99% и концентрацию CO₂ с точностью отображения 1 ppm. Для оценки качества воздуха предусмотрена цветовая индикация: зелёный сигнал соответствует уровню до 1000 ppm, жёлтый — диапазону 1000–1500 ppm, красный предупреждает о превышении 1500 ppm. Используется энергоэффективный датчик CO₂ компании Sensirion.

Термометр питается от батарейки CR2450, заряда которой, по заявлению производителя, хватает примерно на год работы. Корпус поддерживает настольное размещение и магнитное крепление.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

При подключении через Bluetooth Mesh к экосистеме Xiaomi устройство может запускать сценарии умного дома. Например, при превышении установленного порога CO₂ колонка с Xiao Ai способна предупредить пользователя о необходимости проветривания.