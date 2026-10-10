Дешевле только даром. Lenovo за 8 долларов предложила мобильный роутер Portable Wi-Fi 6+ с 1500 ГБ включенного трафика

Lenovo представила в Китае компактный мобильный роутер Portable Wi-Fi 6+, который позволяет раздавать мобильный интернет по Wi-Fi на десять устройств одновременно. Новинка поддерживает Wi-Fi 6, оснащена аккумулятором емкостью 3000 мА·ч и весит всего 90 г. Но самое интересное — цена: на площадке JD.com роутер можно купить всего за 8 долларов. Вместе с роутером заявлен пакет на 1500 ГБ интернет-трафика.

Роутер поддерживает Wi-Fi 6 с заявленной теоретической скоростью передачи данных до 287 Мбит/с. Фактическая скорость доступа в интернет будет зависеть от покрытия и загруженности мобильной сети.

Lenovo Portable Wi-Fi 6+ оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч. По данным производителя, устройство может работать до 12 часов в режиме ожидания, но время непрерывной раздачи интернета не уточняется. Для зарядки предусмотрен разъем USB Type-C. Роутер поддерживает одновременную работу и зарядку, поэтому его можно использовать при подключении к сетевому адаптеру или внешнему аккумулятору.

Габариты Lenovo Portable Wi-Fi 6+ составляют 105,1 × 70,1 × 14,1 мм.