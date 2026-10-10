Даже круче, чем 5G. Huawei расширила список смартфонов с поддержкой 5A

Huawei обновила перечень устройств, совместимых с технологией 5A Speed Network, добавив в него недавно представленные смартфоны серии Mate 90.

Технология 5A предназначена для повышения качества мобильной связи. Она обеспечивает быстрый доступ к сайтам и приложениям, высокую скорость передачи данных, уменьшение задержек и более стабильное подключение к сети. При этом 5A Speed Network не является отдельным стандартом мобильной связи, а представляет собой комплекс коммуникационных возможностей смартфона.

5A — это не новая сеть, а надстройка Huawei над обычным 5G: инженеры добавили её, потому что 5G плохо ловит в зданиях и быстро сажает батарею. Значок 5A в смартфонах означает более стабильную связь (смартфоны держат сигнал даже в лифте, паркинге или поезде), а также поддержку 5G-Advanced с более высокой скоростью и почти нулевым пингом, плюс умное приоритизирование трафика в толпе, когда обычный 5G захлёбывается.

Проверить наличие поддержки можно по специальному индикатору 5A, который отображается в строке состояния рядом с уровнем сигнала сети. Для корректной работы функции Huawei рекомендует установить актуальную версию операционной системы HarmonyOS. Без обновления программного обеспечения возможности технологии могут использоваться не в полной мере.

Новые модели: