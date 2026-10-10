Игровой смартфон оснастили десятислойной системой ICE Magic Cooling System с жидким металлом нового поколения, двумя контурами охлаждения и миниатюрным насосом, который потребляет всего 20 мВт.

Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн и рамка менее 1 мм: RedMagic 12 Pro+ получит топовую систему охлаждения на рынке

Компания Red Magic раскрыла подробности системы охлаждения смартфона Red Magic 12 Pro+. официальная премьера которого запланирована на 15 октября.

Новая конструкция объединяет активное воздушное и жидкостное охлаждение, а также использует настраиваемую RGB-подсветку. Вместо одноконтурной схемы предыдущего поколения применяется двухконтурная, охватывающая воздуховод, процессор, аккумулятор и другие нагревающиеся компоненты. В качестве охлаждающей жидкости используется фторсодержащий состав, применяемый в системах охлаждения серверов для искусственного интеллекта.

Источник изображения: mydrivers // Red Magic

В состав системы входит новый двухкристальный микронасос мощностью 20 мВт с выходным давлением 130 кПа. Для сравнения, у Red Magic 11 Pro+ насос потреблял 80 мВт при давлении 100 кПа.

Воздушный контур получил вентилятор Wind Chaser 5.0, разгоняющийся до 25 500 об/мин против 24 000 об/мин у предшественника. Также предусмотрены лабиринтная защита от пыли, водонепроницаемость по степени IPX8 и сквозной канал для отвода горячего воздуха.

Конструкция ICE Magic включает десять слоёв теплоотвода: медную фольгу под экраном, графен, испарительную камеру 4D Ice-Step VC, алюминиевую раму, композитный жидкий металл 4.0, теплопроводящий гель и другие элементы.

Источник изображения: mydrivers // Red Magic

Производитель утверждает, что обновлённая архитектура улучшает контакт с источниками тепла и повышает эффективность охлаждения.

По сравнению с предшественником RedMagic 12 Pro+ также стал легче, тоньше, уже и получил более округлый корпус. Рамка экрана уменьшилась с 1,25 до 0,96 мм. Производитель уже открыл предварительные заказы на смартфон.