Changan Qiyuan A06 популярен в России, в Китае уже представили Qiyuan A06 2027 — он проезжает 2120 км на баке бензина

Компания Changan представила обновленный седан Qiyuan A06 2027 модельного года. Автомобиль доступен в версиях с чисто электрической системой и с гибридной силовой установкой. Среди главных особенностей — 800-вольтовая архитектура, быстрая зарядка 6C, суммарный запас хода более 2120 км и богатое оснащение салона.

Продажи в Китае уже стартовали. Официальные цены — от 120 до 160 тыс. юаней (примерно 1,53–2,04 млн российских рублей). С учетом специальных предложений стоимость снижается до 117–157 тыс. юаней (около 1,49–2 млн рублей). Дизайн автомобиля практически не изменился, главным новшеством в плане внешнего исполнения стал новый ярко-красный цвет кузова Vibrant Red.

Длина седана составляет 4885 мм, ширина — 1916 мм, высота — 1496 мм, колесная база — 2922 мм. Спереди — светодиодная полоса с 236 источниками света, задние фонари выполнены в аналогичном стиле. Багажник вмещает 656 литров, включая скрытый отсек объемом 81 литр. При сложенных задних сиденьях пространство увеличивается до 1770 литров. У электрической версии также предусмотрен передний багажник на 108 литров.

В салоне — 10,17-дюймовая цифровая приборная панель и центральный экран диагональю 15,6 дюйма. Мультимедийная система построена на 4-нанометровой SoC MediaTek MTK8676. Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. Передние кресла можно разложить почти горизонтально, а спинки заднего ряда регулируются с наклоном до 145 градусов.

Базовая версия оснащается пятью камерами, 12 ультразвуковыми датчиками и пятью радарами. Среди доступных функций — автоматизированная смена полосы и движение задним ходом с запоминанием траектории. В старших комплектациях — лидар, 11 камер, 12 ультразвуковых датчиков и три радара, а также расширенные функции помощи при движении по автомагистралям и парковке.

Полностью электрический Qiyuan A06 построен на 800-вольтовой платформе с карбид-кремниевой силовой электроникой. В зависимости от версии машина оснащается электромотором мощностью 163 или 286 л. с., размещаемым на задней оси. Запас хода —510 или 630 км (по циклу CLTC).

Автомобиль заряжается с 30 до 80% за 9 минут, а с 10 до 80% — 12 минут.

Гибрид получил 1,5-литровый двигатель мощностью 98 л. с. На чистом электричестве он может проехать до 240 км, максимальный запас хода — 2120 км.

Напомним, за июль россияне купили 175 Changan Qiyuan A06 — немало с учетом того, что машина официально в Россию не поставляется.