Всё происходило на глазах у зрителей трансляции.

Человекоподобный робот за $100 000 ударил человека, разбил стекло и рухнул на пол во время прямого эфира ⁠ 3

8 октября колумбийский стример Westcol проводил в Медельине прямой эфир на платформе Kick, демонстрируя человекоподобного робота Unitree G1, которого он называл T800.

Аппарат стоимостью более $100 000 приобрели для масштабного мероприятия Stream Fighters 5. Во время демонстрации танцевальных движений робот резко взмахнул рукой и задел ведущего по затылку. Тот потерял равновесие и упал, но серьёзных травм, по имеющимся данным, не получил. После короткой паузы трансляция продолжилась.

Затем робот во время движения ударил по стеклянной витрине, разбив её. Находившиеся рядом люди успели отскочить. После этого машина потеряла равновесие, упала на пол и некоторое время дёргалась. Видеозапись произошедшего быстро разошлась по соцсетям, а зрители начали шутить о «восстании машин».

По предварительным объяснениям, речь не шла о выходе искусственного интеллекта из строя и нападении на человека. Робот выполнял танцевальные движения, однако недостаточная точность пространственного восприятия на близком расстоянии могла привести к столкновениям с человеком и окружающими предметами.

Напомним, крупнейшие американские разработчики искусственного интеллекта проводят закрытые обсуждения возможных последствий масштабной кибератаки.

Некоторые представители индустрии допускают, что «восстание ИИ» может произойти в ближайшие 6–12 месяцев.