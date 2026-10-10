Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч

Реактивный самолет весом 9 кг

Британская команда Mach Initiative разработала реактивный радиоуправляемый самолет Kingchaser, большую часть конструкции которого изготовили с помощью 3D-печати. Инженеры рассчитывают разогнать аппарат до 988 км/ч — примерно 0,8 Маха — и установить мировой рекорд скорости среди радиоуправляемых реактивных самолетов. Пока проект находится на этапе подготовки к рекордным испытаниям.

Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч
Источник изображения: The Mach Initiative / YouTube

Команду создали выпускники Университета Бата в Великобритании. Их разработка весит около 9 кг и сочетает пластиковые детали, усилители из углеволокна и металлические компоненты.

Работа над проектом началась с небольшого беспилотника Kinglet. Первоначально он оснащался электрическим импеллером — вентилятором, установленным внутри воздушного канала. Такая схема позволила инженерам относительно недорого проверять аэродинамическую конструкцию и совершенствовать ее. Модульная компоновка также упрощала ремонт: поврежденные элементы можно было заменить, не печатая весь корпус заново.

Следующим этапом стал реактивный прототип Kingfisher длиной менее метра. Он получил миниатюрный турбореактивный двигатель JetCat P60 с тягой около 63 Н и достиг скорости 330 км/ч. Основной задачей этого аппарата была проверка того, насколько эффективно можно сочетать реактивную силовую установку с конструкцией, изготовленной преимущественно на 3D-принтере.

Новый Kingchaser примерно на 20% крупнее предыдущего прототипа. Для него разработчики подготовили переработанную конструкцию, рассчитанную на значительно более высокие скорости. В частности, команда планирует использовать реактивный двигатель с тягой около 150 Н.

При приближении к скорости звука возрастают аэродинамические нагрузки, а в районе двигателя необходимо учитывать нагрев. Поэтому инженеры усилили конструкцию и изменили материалы отдельных компонентов.

Для кожуха двигателя вместо ранее использовавшегося PET-CF выбрали PPS-CF — полимер, армированный углеродным волокном и рассчитанный на более высокие температуры. Предыдущий материал оказался неудобен при изготовлении крупной детали: во время термической обработки кожух деформировался, предположительно из-за неравномерного нагрева.

Новый кожух дополнительно усилили слоями углеволокна. Для крепления двигателя применяются алюминиевые и стальные детали, а в районе выхлопа установлены титановые защитные пластины и алюминиевая лента, предназначенные для уменьшения теплового воздействия на пластиковые элементы.

Изменилась и силовая конструкция. В отличие от Kingfisher с алюминиевым каркасом, Kingchaser использует углеволоконные стержни. Они обеспечивают жесткость при меньшей массе и позволяют сократить количество деталей, изготавливаемых на станках с числовым программным управлением.

Самолет оснащен бортовой электроникой для сбора телеметрии и анализа поведения аппарата во время полета. Для управления предусмотрена система FPV, передающая пилоту изображение с бортовой камеры в реальном времени.

Mach Initiative намерена превзойти рекорд скорости среди радиоуправляемых реактивных самолетов, установленный немецким пилотом Нильсом Хербрихом. Цель проекта — 988 км/ч.

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