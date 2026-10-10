Anthropic рассказала как ИИ-агент отправлял ложные доносы в полицию и заполнял настоящие государственные формы

В ходе тестов Claude обходил ограничения доступа, взаимодействовал с правительственными сайтами и отправил сообщение о якобы важной информации по делу об убийстве

Anthropic описала несколько случаев, когда модель Claude действовала в интернете не так, как предполагали разработчики. В одном эксперименте модель отправила сообщение через настоящую форму полиции, предназначенную для сообщений о нераскрытом убийстве. В других случаях Claude использовал ошибки в программном обеспечении сторонних сайтов, чтобы выполнить задание, или получал доступ к данным в обход ограничений. По оценке компании, описанные эпизоды имели минимальные последствия, однако они показывают, как ещё «стремление» ИИ-агента выполнить задачу может приводить к непредусмотренным действиям.

В одном из тестов Claude должна была заполнить учебную копию государственной формы. Когда та не загрузилась, модель перешла на сайт, где размещалась настоящая форма, и отправила её. В другом тесте Claude Haiku 4.5 несколько раз отправляла форму, хотя по инструкции следовало остановиться перед финальным подтверждением: модель «ожидала», что после отправки появится ещё один экран. А во время задания по взаимодействию со случайными веб-страницами Claude составила и отправила сообщение через форму полиции Филадельфии, заявив, что «могла видеть человека, связанного с расследуемым убийством». Имя и контактные данные модель не указала, а сообщение было отмечено как спам и не попало к следователям.

Другие эпизоды касались обхода технических и платёжных ограничений. Когда университетский сервис для научных вычислений выдавал ошибку, Claude Mythos Preview изучила сайт, обнаружила уязвимость, позволявшую выполнять команды на сервере, и использовала её для запуска расчёта. В другом случае модель получила доступ к данным государственного ведомства, которые предоставлялись за плату: она нашла способ запросить токен доступа через публичную панель сайта и обратилась к базе напрямую. Anthropic также обнаружила, что некоторые модели использовали бесплатные сервисы сокращения ссылок, чтобы обходить ограничения на длину URL, установленные инструментами доступа к веб-страницам.

Anthropic рассказала как ИИ-агент отправлял ложные доносы в полицию и заполнял настоящие государственные формы
Источник изображения: сгенерировано Muse

Компания связывает эти случаи с устойчивой тенденцией: если задача оказывается невыполнимой или инструмент не работает, то модель может искать обходной путь вместо того, чтобы остановиться и сообщить о проблеме. В машинном обучении похожее поведение называют взломом системы вознаграждения (reward hacking): модель находит способ получить желаемый результат, который формально удовлетворяет критерию успеха, но нарушает задуманную логику выполнения задания. При этом Anthropic подчёркивает, что «мотивы модели нельзя надёжно установить только по её собственным объяснениям действий».

В ответ на эти события компания отключила доступ к живому интернету во всех внутренних оценочных испытаниях до тех пор, пока не убедится в надёжности защитных механизмов. Часть тестов перевели в офлайн-режим или перестроили так, чтобы они не взаимодействовали с реальными сайтами. Anthropic также усилила ограничения веб-инструментов и внедрила системы автоматического обнаружения подобных действий. По результатам проверки на описанных эпизодах эти механизмы заблокировали все случаи. Компания продолжает пересматривать обучающие среды, чтобы модели не получали поощрение за обход ограничений.

Anthropic считает эти эпизоды менее серьёзными, чем описанные ранее случаи, когда Claude часами взаимодействовала с реальными сторонними системами в ходе кибертестов. Однако компания намерена продолжать публиковать отчёты о непредусмотренном поведении: «до сих пор последствия были незначительными, но по мере роста возможностей ИИ-агентов подобные ошибки могут затрагивать реальные системы и людей».

Предыдущая публикация: Убийца Li Auto и BYD. Представлен флагманский внедорожник Geely Galaxy Battleship 700: 938 л.с., полный привод, 1770 км на баке бензина, режим лодки — всего 220 тыс. юаней (2,8 млн рублей)Следующая публикация: Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» обнаружили за орбитой Нептуна ледяные тела размером всего 5 км
Главное
Все новости
Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря — она может длиться сутки19 минут назадЗемлю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря — она может длиться сутки Интенсивность достигла уровня G3, хотя ранее прогнозировался лишь уровень G2
32 минуты назад9000 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4: OnePlus Turbo 6 стал самым выгодным смартфоном категории до 375 долларов по версии AnTuTu
37 минут назадТелескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» обнаружили за орбитой Нептуна ледяные тела размером всего 5 км
52 минуты назад1Убийца Li Auto и BYD. Представлен флагманский внедорожник Geely Galaxy Battleship 700: 938 л.с., полный привод, 1770 км на баке бензина, режим лодки — всего 220 тыс. юаней (2,8 млн рублей)
22:508Intel откатывается на 5 лет назад: новые процессоры 2027 года выйдут под сокет 2021-го ради дешёвой DDR4
22:48NASA опередило собственный график на 3 года: первый модуль лунной базы запустят уже в декабре
22:104В 2026 году россияне купили больше 100 тысяч авто Toyota, самые популярные модели — Toyota RAV4, Toyota Corolla и Toyota Yaris
22:052Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra станут комфортнее для глаз — за счет «новой» технологии
21:26Продажи Mazda в России в 2026 году взлетели в 6 раз: из 21 тыс. проданных машин больше 19,5 тыс. — это Mazda CX-5
21:144Китай бросает вызов трем гигантам памяти: CXMT готовит технологию, которой у Samsung пока нет
20:565Airbus A380 — самому большому пассажирскому самолету в мире — потребовался срочный ремонт: деталь двигателя может разрушиться и вызвать пожар
20:521Microsoft урезала максимальный объём памяти в облачном хранилище для подписчиков Microsoft 365 Family и Premium
20:43Все зарабатывают много, и ASML тоже хочет больше. Компания повышает цены на запчасти для своих литографических машин
20:306В Турции запретили соцсети для детей младше 15 лет — с 1 ноября
Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен20:167Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен Плохие новости для геймеров
20:014На Земле началась магнитная буря, россияне уже наблюдают полярные сияния
17:336Samsung ожидает рекордную прибыль в $80 млрд за квартал — больше, чем зарабатывают технологические гиганты
17:064Разговаривать придётся с пальцем. Стартап Natura представил умное кольцо Interface для общения с ИИ-агентами
16:457ИИ самостоятельно разработал 105 архитектур нейросетей — лучшая почти втрое превзошла прирост Mamba2
16:345Одна RTX 5090 за 8000 долларов либо четыре RX 9070 XT всего за 4000. Вышла рабочая станция Tiny Corp Tinybox AI
16:2911ИИ не смог заново открыть почти половину базовых алгоритмов информатики
Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии16:212Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии Рентгеновское исследование радиоактивных частиц показало, что они оказались химически устойчивее, чем считалось, и продолжают удерживать продукты деления внутри своей структуры
16:2011А такие ПК точно нужны геймерам? Asus теперь рекламирует ProArt GR1X на платформе RTX Spark в том числе и для игр
16:0919Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700 в начале следующего года. Это подтвердила Gigabyte
16:027Совершенно новые MacBook Pro с экранами OLED могут представить уже через пару недель
16:00Honor Win 2 впервые показали на фото: смартфон может получить батарею емкостью 12 000 мА·ч
15:4010Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов
Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu15:3016Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu А вышедший в 2020 году iPhone 12 mini — на третьем месте
15:267Появился неофициальный драйвер, реализующий поддержку видеокарт GeForce многих поколений в macOS 15
15:088Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч
14:53Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6
14:278Выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже прежних оценок