Amazon собрал тысячный спутник и обещает запустить интернет через несколько недель, несмотря на провал с орбитальной группировкой

Завод в Керкленде вышел на темп 27 аппаратов в неделю, но с июля на орбите так и осталось 396 спутников

Amazon преодолел символический рубеж: завод компании в Керкленде (Вашингтон) выпустил тысячный спутник для низкоорбитальной группировки Kuiper. Предприятие, занявшее пустующее здание площадью около 15 800 квадратных метров в декабре 2022 года и запущенное за 15 месяцев, совершило производственный скачок — если первые 27 аппаратов собирали полгода, то теперь с конвейера сходит 27 спутников в неделю. Руководитель программы Раджив Бадьял, в прошлом лидер раннего этапа становления Starlink, уволенный Илоном Маском за излишнюю осторожность, сообщил, что Amazon находится в нескольких неделях от запуска сервиса.

Производственный рекорд входит в противоречие с орбитальной реальностью. С июля число работающих спутников Kuiper застыло на отметке 396, тогда как первое поколение группировки требует 3 232 аппаратов. Ситуацию усугубили аварии ракет-носителей: Vulcan простаивает из-за дефекта сопла, а New Glenn компании Blue Origin взорвалась на стартовой площадке в мае, при том что Amazon законтрактовала около 100 запусков у четырёх провайдеров. По лицензионным условиям компания должна была вывести на орбиту 1 616 спутников к 30 июля, однако ещё в январе запросила двухлетнюю отсрочку из-за нехватки средств выведения.

Источник изображения: Amazon

Федеральная комиссия по связи США (FCC) заморозила дедлайн, но одновременно лишила Amazon частотного приоритета в Ka- и Ku-диапазонах для всех спутников, запущенных после установленной даты. Это означает, что такие аппараты обязаны уступать эфир сигналам Starlink. Приоритет может быть восстановлен досрочно — с октября 2027 года, если Amazon докажет наличие «готового железа и подтверждённых пусковых манифестов». Тысяча собранных спутников с парой ракет Vulcan на стартовых столах служат именно таким аргументом.

Европейское направление уже заложено в манифест: среди законтрактованных ракет числится Ariane 6, а Vodafone и Vodacom проводят бета-тестирование сервиса в Европе и Африке с апреля. Тем временем Еврокомиссия планирует зарезервировать две трети диапазона 2 ГГц для европейских операторов, однако собственная группировка IRIS², контракт по которой подписан в августе, не получит клиентского сервиса раньше 2030 года.