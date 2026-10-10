Airbus A380 — самому большому пассажирскому самолету в мире — потребовался срочный ремонт: деталь двигателя может разрушиться и вызвать пожар

FAA установило жесткие сроки замены опасных деталей двигателей Airbus A380

Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило обязательную директиву летной годности, требующую заменить потенциально дефектные уплотнения турбины высокого давления в двигателях Engine Alliance GP7200, которыми оснащаются пассажирские самолеты Airbus A380. Поводом стал инцидент с разрушением одного из таких компонентов во время работы двигателя, из-за которого экипажу пришлось прервать взлет.

Airbus A380 — самому большому пассажирскому самолету в мире — потребовался срочный ремонт: деталь двигателя может разрушиться и вызвать пожар
Источник изображения: Airbus

По оценке FAA, повторное разрушение детали может привести к пожару двигателя и повреждению самолета. Директива опубликована 8 октября и вступит в силу 23 октября 2026 года. Она распространяется на отдельные двигатели GP7270, GP7272 и GP7277, в которых установлены уплотнения из перечня потенциально дефектных компонентов. Всего документ затрагивает 15 деталей.

FAA установило сроки замены в зависимости от состояния и наработки компонентов. В наиболее критичных случаях работы необходимо выполнить в течение 50 полетных циклов или 30 дней. Для остальных деталей предусмотрен срок до 150 циклов или 90 дней. В обоих случаях действует ограничение по первому наступившему сроку.

Для замены разрешено использовать только компоненты, соответствующие требованиям сервисного бюллетеня Engine Alliance от 4 сентября 2026 года. Это должно исключить повторную установку деталей, подверженных аналогичному дефекту.

По расчетам FAA, стоимость замены одного уплотнения составляет $528 150. Из этой суммы $527 300 приходится на запасную часть и $850 — на выполнение работ.

По данным FAA, двигатели с потенциально дефектными уплотнениями не установлены на самолетах, зарегистрированных в США. При этом Airbus A380 эксплуатируются авиакомпаниями разных стран, и затронутые двигатели могут находиться на самолетах с иностранной регистрацией. FAA не сообщило, сколько воздушных судов по всему миру потребуется проверить и на скольких из них придется заменить компоненты.

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