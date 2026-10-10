А такие ПК точно нужны геймерам? Asus теперь рекламирует ProArt GR1X на платформе RTX Spark в том числе и для игр ⁠ 4

Компания Asus решила продвигать свой мини-ПК ProArt GR1X на платформе RTX Spark в том числе, как решение для геймеров.

Компания обновила страницу с описанием этой новинки, и теперь там, кроме прочего, сказано, что компьютер способен выдавать более 100 к/с в разрешении 1440р в ААА-играх.

При этом, конечно, ни конкретных игр, ни настроек не указано, так что заявление достаточно малоинформативное. Напомним, топовая версия RTX Spark имеет GPU, аналогичный тому, который установлен в GeForce RTX 5070. Эта видеокарта в целом ориентирована как раз на гейминг в 1440р, но при максимальных настройках во многих соверменных играх 100 к/с на ней можно получить только при активном использовании апскейлеров и нередко с генератором кадров. Впрочем, это в целом уже норма для рынка.

Проблема в том, что в основе мини-ПК лежит Arm-процессор, так что речь о полноценной поддержке всех игр, как в случае с обычными ПК, явно не идёт. Да и стоит такой мини-ПК весьма немало. Изначально все эти решения, напомним, нацелены на ИИ, так как поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти, которая также может быть использована графическим ядром.