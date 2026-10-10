9000 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4: OnePlus Turbo 6 стал самым выгодным смартфоном категории до 375 долларов по версии AnTuTu

А на втором месте рейтинга этой же категории — OnePlus Ace 6T

OnePlus заняла две первые строчки сентябрьского рейтинга AnTuTu по соотношению цены и производительности среди смартфонов стоимостью от 1500 до 2500 юаней (примерно 225–375 долларов). Первое место досталось OnePlus Turbo 6, второе — OnePlus Ace 6T. Тройку лидеров замкнул Realme Neo7 Turbo.

9000 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4: OnePlus Turbo 6 стал самым выгодным смартфоном категории до 375 долларов по версии AnTuTu
Источник изображения: OnePlus

OnePlus Turbo 6 набрал 1225,2 балла в рейтинге. Устройство построено на SoC Snapdragon 8s Gen 4 и оснащено 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2772 × 1272 пикселя и частотой обновления 165 Гц. Еще одна особенность смартфона — аккумулятор емкостью 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Цена смартфона в конфигурации 12/256 ГБ составляет $295.

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Источник изображения: AnTuTu

Второе место занял OnePlus Ace 6T с результатом 1204,6 балла. Он базируется на Snapdragon 8 Gen 5 и оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 2800 × 1272 пикселя и частотой обновления 165 Гц. Емкость аккумулятора составляет 8300 мА·ч, мощность зарядки — 100 Вт. Цена конфигурации 12/256 ГБ — $355.

Третье место досталось Realme Neo7 Turbo — на его счету 1141,9 балла. Смартфон оснащен SoC Dimensity 9400e, экраном OLED с диагональю 6,8 дюйма и кадровой частотой 144 Гц, аккумулятором емкостью 7200 мА·ч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Версия 12/512 ГБ стоит $315.

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