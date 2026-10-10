9000 мА·ч, экран Super Crimson с разрешением 2К и мощная система охлаждения с вентилятором: первые официальные подробности о новом флагмане iQOO Neo 12

iQOO меняет позиционирование линейки Neo

Бренд iQOO раскрыл ключевые характеристики игрового смартфона Neo 12. Новинка получит дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, флагманскую платформу Qualcomm с дополнительным «игровым чипом», активное охлаждение со встроенным вентилятором и аккумулятор емкостью 9000 мА·ч.

9000 мА·ч, экран Super Crimson с разрешением 2К и мощная система охлаждения с вентилятором: первые официальные подробности о новом флагмане iQOO Neo 12
Источник изображения: iQOO через ITHome

Одновременно iQOO объявила об изменении стратегии развития бренда. Начиная с Neo 12, линейка Neo будет позиционироваться как самостоятельное флагманское направление наряду с основной номерной серией. Об этом сообщила менеджер продуктовой линейки iQOO Neo Ло Цзяхуэй.

Главной особенностью iQOO Neo 12 станет экран Super Crimson Screen с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. По заявлению производителя, это первое подобное сочетание характеристик на рынке. Дисплей использует технологию pTSF четвертого поколения и новый люминесцентный материал Visionox, который, как ожидается, позволит совместить высокую четкость изображения и плавность анимации без существенного роста энергопотребления.

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Источник изображения: iQOO через ITHome

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. В дополнение к ней — игровой чип iQOO Q3, который будет отвечать за обработку графики в играх. Также заявлены игровые фильтры, улучшение визуальных эффектов. За распределение вычислительных ресурсов в играх будет отвечать обновленный движок Monster Super Core Engine.

Смартфон получит систему охлаждения Ice Dome со встроенным вентилятором. Емкость аккумулятора Blue Ocean составит 9000 мА·ч: батарея использует одноэлементную конструкцию и кремниевый анод пятого поколения. Заявленная плотность энергии —916 Вт·ч/л. Мощность зарядки пока не раскрыта, но, вероятно, она будет близка к 100 Вт.

iQOO также показала часть дизайна Neo12. На опубликованных изображениях виден квадратный блок основной камеры, однако полный внешний вид устройства компания пока не представила.

По оценке инсайдера Digital Chat Station, характеристики Neo 12 приближаются к уровню топовых смартфонов. Официальная премьера iQOO Neo 12 состоится до конца октября.

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