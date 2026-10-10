9000 мАч, 100 Вт, IP69K, USB 3.2, 165 Гц и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. OnePlus 16 официально рассекречен за два дня до премьеры

OnePlus раскрыла уже практически все характеристики своего нового флагмана

OnePlus раскрыла новую порцию подробностей о своем флагмане OnePlus 16, премьера которого запланирована на 12 октября 2026 года.

9000 мАч, 100 Вт, IP69K, USB 3.2, 165 Гц и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. OnePlus 16 официально рассекречен за два дня до премьеры
Источник изображения: OnePlus через ITHome

OnePlus 16 впервые среди смартфонов бренда получит поддержку трехчастотного GPS и четырехчастотной навигации BeiDou. Использование нескольких частот должно повысить точность позиционирования и стабильность сигнала, особенно в городской застройке. OnePlus также заявляет о расширенной поддержке мобильных сетей, включая диапазон 5G n79.

OnePlus 16 получит максимальную защиту от пыли и воды — в соответствии со степенью IP69K. Среди других особенностей — стереодинамики, мощный вибромотор, рассчитанный на более точную тактильную отдачу, порт USB 3.2 Gen 1, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев.

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Источник изображения: OnePlus через ITHome

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Смартфон также оснастят фирменным игровым чипом нового поколения — он предназначен для более эффективного распределения вычислительных ресурсов в играх.

OnePlus 16 получит дисплей Oriental четвертого поколения на базе люминесцентного материала X4 — это совместная разработка с BOE. Максимальная частота обновления составит 185 Гц. Для защиты экрана будет использоваться стекло OPPO Crystal Shield Glass, ширина рамки экрана составит 1,15 мм.

OnePlus подтвердила поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Ранее компания также сообщила, что смартфон получит аккумулятор Glacier Battery емкостью 9000 мА·ч.

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