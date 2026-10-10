63% готовы доверить ИИ задачи ментального здоровья, но терапию предпочитают с человеком

Исследование компании SurveyMonkey зафиксировало заметный разрыв в отношении к цифровой терапии: 63% опрошенных заявили о готовности пользоваться услугами искусственного интеллекта для некоторых задач в сфере ментального здоровья, однако 37% категорически предпочитают поддержку живого человека. Эти цифры отражают дилемму, с которой сталкиваются компании, внедряющие ИИ в деликатную область психологической помощи.

Респонденты проводят чёткую границу между допустимым и неприемлемым использованием алгоритмов. Автоматизация приветствуется на этапе первичного скрининга, быстрой оценки состояния и предоставления справочной информации — здесь ИИ может снять часть нагрузки с персонала и ускорить доступ к помощи. Однако при переходе к глубокой персональной терапевтической работе большинство участников ожидают эмпатии и невербального контакта, которые алгоритм имитировать не способен.

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Исследование подчёркивает, что баланс важен не только для клиник, но и для небольших компаний из сектора психологического здоровья. SurveyMonkey рекомендует выстраивать гибридную модель: чат-боты и ИИ-платформы берут на себя рутинный сбор обратной связи, анализ рыночных трендов и первичные обращения, в то время как обученные специалисты остаются доступными для персонализированных консультаций. Такой подход позволит сервису сохранять доверие клиентов.

Отдельно авторы указывают на вопросы защиты данных. Поскольку обсуждение психического здоровья относится к категории особо чувствительной информации, любой используемый ИИ-инструмент должен строго соответствовать нормам конфиденциальности. Малейшая утечка или нарушение этических стандартов способны разрушить доверие, которое в этой сфере выстраивается годами.