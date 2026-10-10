6000 мАч, Android 17 из коробки, IP64 и матричный экран. Раскрыты характеристики смартфона HMD Pulse 2T Pro

Компания HMD готовит смартфон Pulse 2T Pro — известный инсайдер smashx_60 раскрыл подробные характеристики и опубликовал изображения устройства. Особенностью смартфона станет матричный экран на задней панели.

В основу аппаратной платформы Pulse 2T Pro ляжет SoC MediaTek Helio G100, в качестве ОС выступит Android 17. Объем памяти топовой версии — 8/256 ГБ. Основная 50-мегапиксельная камера получит оптическую стабилизацию изображения. Ее дополнит модуль с датчиком разрешением 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 50 Мп.

Смартфон получит экран OLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Дополнительный матричный экран разместится на крышке, напротив блока основной камеры. Он, судя по всему, будет использоваться для отображения служебной информации, времени и уведомлений.

Емкость аккумулятора составит 6000 мА·ч, мощность зарядки — 33 Вт. Также смартфону приписывают стереодинамики и защиту от пыли и брызг по стандарту IP64. Дата полноценной премьеры и стоимость пока не объявлены.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.