160 км на одной зарядке и максимальная скорость 52 км/ч — всего за 1000 долларов. Представлен электрический скутер Extreme Core AE3 LR Long Range

Китайская Extreme Core представила электрический скутер AE3 LR Long Range с запасом хода до 160 км. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 3,6 кВт·ч, электродвигателем мощностью до 2450 Вт и цветным дисплеем с навигацией. При цене 6800 юаней (1000 долларов) такой скутер дешевле многих электровелосипедов.

Главной особенностью AE3 LR стала тяговая батарея с напряжением 72 В и емкостью 50 А·ч. По заявлению производителя, на одном заряде скутер способен проехать до 160 км. В режиме Sport запас хода сокращается до 116 км.

Номинальная мощность электромотора составляет 1300 Вт, пиковая — 2450 Вт. Максимальная скорость ограничена на уровне 52 км/ч. Скутер получил дисковые тормоза и спереди, и сзади, а также 5-дюймовый цветной дисплей. Он поддерживает полноэкранную навигацию, смену тем оформления и настройку звуковых уведомлений.