10 000 мАч, 45 Вт и тонкий металлический корпус — всего 60 долларов. Новый мобильный аккумулятор Xiaomi вышел в продажу

Xiaomi начала продажи в Китае нового внешнего аккумулятора Jinshajiang Ultra-thin Magnetic Power Bank 10000mAh 45W. Стоимость новинки — 400 юаней ($60). Пауэрбанк поступил в открытую продажу после успешной краудфандинговой кампании. Он стал продолжением ультратонкой магнитной модели Xiaomi на 5000 мА·ч, которая ранее в этом году вышла на международный рынок.

Главным изменением стало двукратное увеличение емкости, при этом толщина корпуса выросла с 6 до 13,2 мм. Несмотря на это, новый аккумулятор остается относительно тонким для устройства такой емкости. Например, Anker MagGo 2 Pro на 10 000 мА·ч имеет толщину 17,78 мм.

Мощность магнитной беспроводной зарядки увеличилась с 15 до 20 Вт. Пауэрбанк можно использовать с совместимыми смартфонами, в числе которых iPhone 18 Pro и Google Pixel 11.

Порт USB-C обеспечивает мощность до 45 Вт. Этого достаточно для быстрой зарядки смартфонов и планшетов, а также питания некоторых компактных ноутбуков (например, MacBook Air). Поддерживаются протоколы USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge и PPS.

По данным Xiaomi, аккумулятор прошел расширенные испытания на безопасность. В их числе — проверка проколом иглой и испытания при повышенной температуре.

Еще одна особенность — возможность проверять состояние аккумулятора через компьютер. При подключении пауэрбанка к ноутбуку пользователь сможет получить информацию о батарее и других параметрах устройства.