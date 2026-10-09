«За инженерные достижения необычайной амбициозности и масштаба». Илон Маск получил высшую научную награду США — Трамп лично вручил медаль

По медали получили Дженсен Хуанг, Сергей Брин и Лиза Су

Президент США Дональд Трамп вручил основателю SpaceX Илону Маску Национальную научную медаль США (National Medal of Science) — одну из высших государственных наград страны за достижения в научной и инженерной деятельности. Церемония состоялась 8 октября 2026 года в Вашингтоне в рамках мероприятия Science: A New Golden Age Summit, проходившего в Институте мира США.

«За инженерные достижения необычайной амбициозности и масштаба». Илон Маск получил высшую научную награду США — Трамп лично вручил медаль
Источник изображения: Белый дом

Маск был удостоен награды «за инженерные достижения необычайной амбициозности и масштаба, которые расширили границы освоения космоса, интеллектуальных систем, коммуникаций и многого другого, возродив технологическое лидерство Америки и открыв новую главу в американском производстве», — сказал ведущий во время церемонии.

Вместе с Маском Национальную научную медаль получили сооснователь Google Сергей Брин, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и глава AMD Лиза Су. Брина отметили за разработки в области поиска и обработки информации, Хуанга — за развитие графических процессоров и параллельных вычислений, а Су — за достижения в проектировании полупроводников и высокопроизводительных вычислительных систем.

Еще две награды — Национальные медали технологий и инноваций (National Medal of Technology and Innovation) — достались генеральному директору Microsoft Сатье Наделле и основателю Dell Technologies Майклу Деллу. Эти награды присуждаются за вклад в развитие технологий, промышленности и инноваций.

Национальная научная медаль была учреждена Конгрессом США в 1959 году, а впервые вручена в 1963 году. Ее присуждают за выдающийся вклад в фундаментальные и прикладные исследования, а также в развитие научных и инженерных направлений. Национальная медаль технологий и инноваций появилась позднее: впервые ее вручили в 1985 году.

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