Xiaomi выпустила умную стиральную машину Mijia на 11 кг белья с тремя независимыми барабанами

Xiaomi начала продажи в Китае стиральной машины Mijia Healthy Wash Triple Drum 11kg. Особенность устройства — три независимых барабана в одном корпусе. Такая конструкция позволяет одновременно стирать разные категории белья. Устройство также оснащено системой удаления шерсти животных и поддерживает управление через смартфон.

Общая загрузка машины достигает 11 кг. Основной барабан вмещает до 10 кг белья, а два дополнительных рассчитаны на 0,5 кг каждый. При этом габариты устройства сопоставимы с обычной фронтальной стиральной машиной на 10 кг.

Каждый барабан оснащен собственной системой подачи и слива воды. Независимые водяные контуры помогают предотвратить смешивание воды между отделениями и снизить риск переноса загрязнений. Предусмотрена и трехканальная система дозирования моющих средств, которая отдельно подает их в каждый барабан с учетом выбранной программы.

Еще одна особенность новинки — система удаления шерсти домашних животных. Она использует направленные потоки воды, помогающие отделять шерсть и ворс от ткани.

Стиральная машина интегрируется в экосистему Xiaomi HyperConnect. Через приложение Mi Home можно удаленно запускать программы и отслеживать ход стирки. Также поддерживается голосовой помощник Xiao AI, совместимые устройства умного дома могут участвовать в автоматизированных сценариях. Например, система способна сообщить об окончании стирки или взаимодействовать с совместимой сушилкой. Прошивку устройства можно обновлять по воздуху.

Модель XQG110MJ101 поддерживает отжим со скоростью до 1200 оборотов в минуту для каждого барабана. Номинальная потребляемая мощность составляет 2000 Вт.

В Китае Mijia Healthy Wash Triple Drum 11kg поступила в продажу по цене 4116 юаней (615 долларов). С учетом государственной субсидии стоимость снижается до 3499 юаней (520 долларов). О планах выхода модели на международные рынки Xiaomi пока не сообщала.