Xiaomi выпустила посудомоечную машину на 130 предметов посуды

Новинка за 3599 юаней рассчитана на большие семьи, поддерживает раздельную мойку в двух камерах и стерилизацию с эффективностью до 99,9999%

Xiaomi начала продажи посудомоечной машины Mijia Smart Dishwasher вместимостью 18 комплектов. Устройство объёмом 156 л рассчитано на одновременную мойку до 130 предметов посуды — этого достаточно для семьи или застолья на 10–15 человек.

Модель можно установить отдельно или встроить в кухонный гарнитур, в том числе при обновлении старой кухни. Предусмотрена раздельная работа верхней и нижней камер: при небольшом количестве посуды можно использовать только одну из них, не запуская полный цикл.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

За очистку отвечает система нижних вращающихся распылителей с тремя форсунками и 31 отверстием. Она формирует разнонаправленные потоки воды, проникающие в труднодоступные участки посуды. Заявленный индекс эффективности очистки составляет 1,21, что соответствует первому уровню нового национального стандарта Китая. Инверторный бесщёточный двигатель постоянного тока обеспечивает давление воды до 52 000 Па. Для бережной обработки продуктов предусмотрена возможность снизить напор. Три интеллектуальные системы датчиков оценивают степень загрязнения, температуру и влажность, автоматически подбирая параметры мойки и расход воды.

Для сушки используется горячий воздух температурой до 115 °C, который циркулирует снизу вверх. После завершения мойки дверца автоматически приоткрывается на пять минут для удаления влаги, а затем закрывается, защищая внутреннюю камеру от пыли и насекомых. Система гигиенической обработки сочетает нагрев воды до 75 °C и паровую сушку при 115 °C. По заявлению производителя, эффективность уничтожения бактерий достигает 99,9999%.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Стартовая цена устройства в Китае — 3599 юаней.