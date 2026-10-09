Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu)

Новинка Xiaomi с заметным отрывом обошла флагманы на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и MediaTek Dimansity 9600 Pro

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов за сентябрь 2026 года. Первое место неожиданно занял складной Xiaomi 18 Fold, построенный на однокристальной системе собственной разработки — Xring O3. В среднем Xiaomi 18 Fold набирает 4,62 млн баллов. Для сравнения, на втором месте iQOO 16 на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, и на его счету 4,45 млн баллов. Лучшая модель на топовой SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro — Oppo Find X10 Pro Max, он набрал 4,38 млн баллов. В общем, преимущество Xiaomi 18 Fold очень большое.

Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu)
Источник изображения: ITHome

SoC Xring O3 представили в августе 2026 года, а 7 сентября представили Xiaomi 18 Fold на базе этой однокристальной системы. По данным самой Xiaomi, Xring O3 набирает в AnTuTu 5,22 млн баллов, но в официальном рейтинге учитываются усредненные результаты тестирования устройств, поэтому показатель смартфона оказался ниже.

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Источник изображения: AnTuTu через ITHome

Xring O3 получила десять вычислительных ядер: шесть сверхпроизводительных и четыре производительных. Максимальная тактовая частота достигает 4,35 ГГц. И это тоже интересный момент: гордостью Qualcomm является частота свыше 5 ГГц в Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но, как видно, SoC Xiaomi демонстрирует большую среднюю производительность при гораздо более низкой частоте. Выходит, с инженерной задачей создания топовой SoC Xiaomi справилась лучше лидеров отрасли.

 

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