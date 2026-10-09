Xiaomi представила умный дверной замок с экраном, распознаванием посетителей и 11 способами открытия

Xiaomi открыла предварительные заказы на Smart Door Lock 5C Cat Eye Edition в Китае. Стоимость устройства после государственной субсидии составляет 999,6 юаня против обычных 1176 юаней на JD.com.

Замок оснащён обновлённым механизмом, который автоматически запирает дверь после закрытия. Предусмотрены цилиндр класса C, защита от попыток взлома и датчики, способные обнаруживать неисправности и предупреждать о неплотно закрытой двери.

Для разблокировки доступны до 11 способов, включая распознавание отпечатка пальца с использованием ИИ, постоянный и гостевой пароли, WeChat, приложение Mi Home, Bluetooth, дистанционное управление и механический ключ. Также поддерживаются смартфоны, часы и браслеты Xiaomi, а также NFC-карты. Встроенная камера на 1 Мп оснащена сверхширокоугольным объективом с углом обзора 160°. Система искусственного интеллекта обнаруживает людей у двери, фиксирует подозрительную активность и отправляет уведомления. Для просмотра происходящего снаружи предусмотрен внутренний экран диагональю 3,5 дюйма.

Камера поддерживает цветное ночное видение при слабом освещении, а в полной темноте переключается на чёрно-белый режим. Также реализованы обнаружение перекрытия объектива и трёхдневное облачное хранение записей. Питание организовано по гибридной схеме: литиевый аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч обеспечивает до пяти месяцев работы, а четыре батарейки AA — ещё до шести месяцев в соответствующем режиме. При разряде основного аккумулятора замок автоматически переключается на батарейки, сохраняя базовые функции отпирания. Для экстренного питания предусмотрен разъём USB-C.