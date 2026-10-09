«Хаббл» спустя 27 лет помог найти планету, сформировавшуюся после смерти своей звезды

В архивном спектре белого карлика обнаружили необычайно много тяжёлых элементов, а телескоп TESS заметил рядом с ним объект с орбитальным периодом 4,399 дня

В 1999 году космический телескоп «Хаббл» получил необычный спектр белого карлика HS 0209+0832. В нём было около сотни химических особенностей, которым тогда не находилось убедительного объяснения. Спустя почти три десятилетия астроном Джейми Уильямс из Уорикского университета повторно проанализировал старые данные с использованием современных каталогов и обнаружил особенно необычный химический след — большое количество ниобия. Его наличие подтвердилось и независимыми наблюдениями, выполненными ранее телескопом FUSE (Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer).

Состав атмосферы белого карлика оказался совсем не похож на материал обычных астероидов или обломков планет. Концентрация ниобия здесь в тысячи раз выше солнечной, также много цинка и меди, тогда как кремний и железо — основные компоненты каменистых тел — практически отсутствуют. Отношение никеля к железу превышает 2. Такие элементы образуются в экстремальных условиях поздних стадий эволюции массивных звёзд и выбрасываются в окружающее пространство во время разрушительных финальных процессов. Поэтому химический состав указывает на материал, который мог сформироваться уже после гибели исходной звезды, а не на остатки давно существовавшей планеты.

«Хаббл» спустя 27 лет помог найти планету, сформировавшуюся после смерти своей звезды
Источник изображения: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)

Есть и ещё один важный признак. Белый карлик HS 0209+0832 представляет собой горячее компактное ядро звезды, сбросившей внешние слои: его температура составляет около 35 800 К, а возраст охлаждения — примерно 5 млн лет. Такие условия позволяют звезде интенсивно нагревать и испарять вещество близких объектов. Именно поэтому состав её атмосферы может сохранять следы происходящих рядом процессов. По оценке учёных, лучше всего наблюдения объясняет газовый гигант размером с Юпитер: его внешние слои постепенно испаряются, часть газа падает на белый карлик, а остальное может вытягиваться в длинный хвост.

Наблюдения TESS добавили к этой картине возможное свидетельство самого объекта. За 4 месяца телескоп зарегистрировал периодическое изменение яркости HS 0209+0832 каждые 4,399 дня с амплитудой около 0,12%. Если колебания действительно вызваны обращением планеты или другого крупного тела, то оно находится примерно в 6 млн км от белого карлика — менее 0,04 а.е. В этих условиях газ может теряться со скоростью порядка триллионов граммов в секунду, поэтому система должна быстро меняться.

Учёные предполагают, что такой объект мог сформироваться из вещества, выброшенного звездой на последних этапах её эволюции: после образования белого карлика этот материал мог собраться в диск, а затем дать начало новому поколению планет. Это принципиально отличается от привычного сценария, в котором планеты возникают вокруг молодой звезды из первичного протопланетного диска. Пока что речь именно о кандидате: наблюдения TESS сами по себе не доказывают наличие планеты, а химический состав атмосферы белого карлика допускает разные интерпретации. Если гипотеза подтвердится, то HS 0209+0832 станет редким примером системы, в которой экзопланета могла сформироваться уже после гибели своей звезды.

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