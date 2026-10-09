Выдержат скорости до 400 км/ч: для РЖД завершили сварку почти 700 км рельсов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург ⁠ 5

На рельсосварочном предприятии в Санкт-Петербурге, входящем в «Группу Синара», завершили изготовление рельсовых плетей для одного из двух путей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Общая протяженность готовых конструкций составила почти 700 км. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Для уменьшения числа стыков рельсы соединяют в плети длиной 800 м из отдельных 100-метровых секций. Процесс сварки и обработки занимает не более 50 минут. Готовые изделия проверяют дефектоскопами, а соединения испытывают на прочность: они должны выдерживать нагрузку 200 тонн-сил без разрушения.

Большая часть продукции уже доставлена на площадки вдоль будущей магистрали. Первые плети уложили на испытательном участке Саблино — Тосно в Ленинградской области, где впервые в России применили технологию укладки рельсов на безбалластное основание.

Для ВСМ разработали отечественные рельсы марки ДТ350ВС400, рассчитанные на движение поездов со скоростью до 400 км/ч. Они адаптированы к динамическим нагрузкам и эксплуатации при температурах от −60 до +60 °C.

Всего для строительства главных путей магистрали потребуется 161 тыс. тонн рельсов. ЕВРАЗ ЗСМК уже поставил РЖД 94 тыс. тонн — более половины необходимого объема.