Владельцам рекомендуют не заряжать машины свыше 80%: Volkswagen отзывает кроссоверы ID. 4 из-за риска возгорания

И это уже не первый отзыв ID. 4 из-за риска возгорания

Volkswagen объявила отзыв более 22 500 электрокроссоверов ID. 4 2023–2026 модельных годов в США из-за потенциально опасной неисправности высоковольтных аккумуляторов. При определённых обстоятельствах батарея может вызвать возгорание автомобиля. Соответствующие документы были направлены в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) 30 сентября 2026 года и опубликованы в начале октября.

По данным Volkswagen, риск связан с сочетанием определённых режимов зарядки и уровня заряда аккумулятора выше 80%. Производитель пока не установил точную причину неисправности и не разработал окончательный способ её устранения. До завершения расследования владельцам затронутых машин рекомендуют не заряжать батарею выше 80%.

По предварительной оценке компании, конкретный дефект может присутствовать примерно у 0,1% автомобилей, включённых в отзыв. Инженерам пока не удалось стабильно воспроизвести проблему в контролируемых условиях, поэтому расследование продолжается.

Это уже не первый отзыв электромобилей концерна из-за проблем с аккумуляторами в 2026 году. В январе Volkswagen отозвала в США более 44 тыс. ID. 4 из-за риска перегрева батарей и самопроизвольного разряда, а в марте в Европе под кампанию попали около 94 тыс. автомобилей Volkswagen ID. 3, ID. 4, ID. 5, ID. Buzz и Cupra Born. Пока не сообщается, связана ли новая неисправность с предыдущими случаями.

Сегодня Volkswagen официально представила ID. Tiguan — эта модель пришла на смену ID. 4.