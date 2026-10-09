Минцифры рассчитывает внести законопроект о реформе отрасли связи в Госдуму до конца 2026 года.

В России провайдеров хотят обязать обеспечить скорость интернета не менее 1 Гбит/с в многоквартирных домах ⁠ 4

Минцифры России готовит реформу телекоммуникационной отрасли, которая может установить новые требования к качеству домашнего интернета, о чем пишет Коммерсантъ.

Как сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Угнивенко на форуме «Цифровые решения 2026» 8 октября, министерство рассчитывает направить соответствующий законопроект в Госдуму до конца года. Одно из предложений предполагает обеспечение скорости передачи данных не менее 1 Гбит/с для каждого домохозяйства в многоквартирных домах в течение ближайших 10 лет.

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Помимо требований к скорости подключения, инициатива предусматривает изменение порядка контроля за операторами связи. В частности, рассматривается возможность лишать компании лицензий во внесудебном порядке, если они неоднократно нарушают законодательство в сфере связи. Для таких операторов также могут установить запрет на получение новых лицензий сроком на 10 лет.

Пока перечисленные положения находятся на стадии проработки: окончательные параметры требований и механизм их применения должны быть определены в рамках законодательного процесса.