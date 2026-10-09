В МТС стартовали продажи iPhone 18 в розничной сети: названы самые популярные модели

Наиболее востребованной конфигурацией стал iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ

Оператор МТС объявил о старте продаж смартфонов серии iPhone 18 в розничной сети. Устройства доступны в салонах и интернет-магазине. Поставки модели iPhone Duo ожидаются до конца октября.

Изображение предоставлено пресс-службой МТС Источник изображения: МТС

По данным компании, число предзаказов на новую линейку выросло на 31% по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом пользуется iPhone 18 Pro Max, на который пришлось 75% заказов. Доля iPhone 18 Pro составила 22%, а iPhone Duo — 3%.

Самым популярным цветом стал «бургунди» с долей 70%. Черный и голубой варианты набрали по 11%, серебристый — 8%. Более половины покупателей выбрали смартфоны с памятью 256 ГБ (52%), еще 39% заказали версии на 512 ГБ.

Наиболее востребованной конфигурацией стал iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ, занявший 37% предзаказов. Второе место получил вариант на 512 ГБ с долей 32%, третье — iPhone 18 Pro на 256 ГБ (14%).

Цены в розничной сети МТС начинаются от 175 тысяч рублей за iPhone 18 Pro и от 190 тысяч рублей за Pro Max. Стоимость iPhone Duo составляет от 300 до 490 тысяч рублей в зависимости от объема памяти. Максимальная цена iPhone 18 Pro Max достигает 335 тысяч рублей.