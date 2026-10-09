Управление одной кнопкой, дисплей с подсветкой и голосовые подсказки

В Москве разработали российский тонометр «Сателлит» с Bluetooth и памятью на 130 измерений ⁠ 11

Компания «Элта», производитель отечественных глюкометров, создала автоматический тонометр под брендом «Сателлит». Прибор предназначен для измерения артериального давления и пульса, а также выявления нарушений сердечного ритма.

Разработка ведётся на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» и, как отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Рендер носит иллюстративный характер Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Устройство вычисляет среднее давление и интерпретирует результат с помощью цветной шкалы Всемирной организации здравоохранения. Во встроенной памяти можно хранить до 130 результатов измерений для двух пользователей, что позволяет отслеживать изменения показателей в динамике. Устройство получило управление одной кнопкой, дисплей с подсветкой и голосовые подсказки, упрощающие работу с прибором, в том числе для пожилых людей.

Передача данных по Bluetooth обеспечивает синхронизацию с мобильным приложением «Сателлит». Пользователь сможет вести электронный дневник показателей, а также передавать результаты лечащему врачу для дистанционного мониторинга.

Дата начала продаж и стоимость тонометра пока не указаны.