В «Google Фото» добавили кнопку быстрого редактирования видео

В приложении «Google Фото» появилась кнопка, позволяющая перейти к редактированию видео непосредственно перед отправкой. Нововведение обнаружили в версии 7.95.0.989626323.

Кнопка расположена в правом нижнем углу предварительного просмотра ролика в меню отправки. При нажатии открывается стандартный видеоредактор, в котором можно обрезать запись и воспользоваться другими инструментами. После сохранения пользователь возвращается к отправке, а вместо исходного ролика отображается его отредактированная версия.

Новая возможность отличается от быстрого редактирования фотографий. Изменённые видео сохраняются в памяти устройства или доступном хранилище, тогда как для изображений сохранение результата зависит от дополнительных действий, например создания ссылки для отправки.

Кроме того, для фотографий экран быстрого редактирования появляется автоматически и его можно отключить в настройках. При работе с видео предусмотрена отдельная кнопка, которую нельзя скрыть. Она доступна даже для роликов, которые уже редактировали ранее.

Ранее Google также изучала возможность добавления фильтров по людям и домашним животным в альбомах, а также настройки скорости анимаций.