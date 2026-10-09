Новинка получила аккумулятор на 450 мА•ч, память на 36 пользователей и дисплей для отслеживания динамики показателей организма

Умные весы Xiaomi с автономностью до 150 дней, зарядкой по USB-C и анализом состава тела поступили в продажу

Xiaomi начала продажи обновлённых умных весов Mijia Body Fat Scale 4 Pro в Китае. Устройство стоит 149 юаней, а с учётом купонов цена снижается до 131,12 юаня.

Главным изменением стала зарядка через USB-C: модель оснащена литиевым аккумулятором ёмкостью 450 мА•ч и рассчитана на работу до 150 дней при трёх взвешиваниях в сутки. Весы позволяют хранить данные о состоянии здоровья до 36 членов семьи и поддерживают анализ состава тела подростков.

Платформа размером 300 × 300 мм выполнена из закалённого стекла с покрытием ITO. Устройство измеряет вес в диапазоне от 0,1 до 150 кг и поддерживает несколько сценариев использования, включая взвешивание младенцев и небольших предметов, а также мониторинг сердечного ритма. Предусмотрено и отслеживание веса домашних животных с возможностью вести отдельные записи для нескольких питомцев.

На встроенном дисплее можно просматривать динамику показателей состава тела и сравнивать результаты предыдущих измерений. Переключение единиц измерения выполняется с помощью функциональных клавиш. При подключении к приложению пользователю становятся доступны 25 типов отчётов с подробным анализом состава тела, включая оценку уровня висцерального жира и риска скрытого ожирения.