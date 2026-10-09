Одна из них может начаться уже сегодня

Тройной удар из космоса: к Земле летят три облака солнечной плазмы, прогнозируются две магнитные бури

К Земле приближаются три облака солнечной плазмы, выброшенные во время вспышек 6, 7 и 8 октября. По расчетам специалистов, они могут вызвать две магнитные бури уровня G2 с интервалом около двух суток. Первый удар ожидается вечером 9 октября, второй — днем 11 октября.

Первое облако образовалось после солнечной вспышки класса M1.4, произошедшей 6 октября. По прогнозам, плазма достигнет Земли после 18:00 по московскому времени 9 октября. Ее взаимодействие с магнитосферой может вызвать умеренную магнитную бурю уровня G2.

Такие возмущения способны приводить к небольшим нарушениям радиосвязи и колебаниям в работе энергетических систем. Одновременно возрастает вероятность полярных сияний: при благоприятных условиях их можно будет увидеть на широтах от 55–60 градусов.

Вторая магнитная буря прогнозируется на середину дня 11 октября. Она будет связана с двумя выбросами плазмы, произошедшими 7 и 8 октября. Последний из них последовал за самой мощной солнечной вспышкой этой осени.

Согласно расчетным моделям, два облака могут объединиться по пути к Земле и прибыть практически одновременно. Это способно усилить геомагнитные возмущения, хотя предварительный прогноз также указывает на бурю уровня G2. Фактическая интенсивность будет зависеть от скорости и плотности плазмы, а также от направления ее магнитного поля.

В начале октября солнечная активность заметно выросла по сравнению с необычно спокойным сентябрем. Однако ученые пока не считают это признаком продолжительного периода высокой активности: вспышки происходят неравномерно, а между ними сохраняются длительные паузы.

Кроме того, размеры групп солнечных пятен, связанных с текущей серией выбросов, перестали увеличиваться. Если их развитие не возобновится, пятна могут начать разрушаться, а вспышечная активность — снижаться.