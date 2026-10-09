Согласно финансовой декларации президента США, покупка состоялась в августе перед подписанием документа на увеличение числа космических запусков до более чем 1000 в год к 2030 году

Трамп купил облигации SpaceX на сумму до $5 млн за 2 дня до объявления космической политики США ⁠ 4

Президент США Дональд Трамп приобрёл долговые обязательства SpaceX на сумму от $1 млн до $5 млн за 2 дня до подписания новой космической политики страны. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на последнюю финансовую декларацию президента.

Документ, подписанный в августе, направлен на укрепление американской отрасли космических перевозок. К 2030 году США планируют обеспечить более 1000 запусков ракет и возвращений космических аппаратов ежегодно.

Летом SpaceX выпустила облигации для финансирования расходов на центры обработки данных для искусственного интеллекта, спутниковую сеть Starlink и космический корабль Starship.

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Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл отверг предположения о конфликте интересов. По его словам, инвестиционный портфель президента находится под независимым управлением сторонних финансовых организаций. Ингл заявил, что Трамп и члены его семьи не могут определять, влиять на выбор инвестиций или давать указания о сроках покупки и продажи активов.

При этом представитель Белого дома не уточнил, кто именно одобрил приобретение облигаций SpaceX — алгоритм или независимый управляющий. Финансовый консультант, опрошенный The Washington Post, отметил, что покупка отдельных облигаций для отслеживания биржевого индекса была бы необычной практикой.

В четверг Трамп также вручил Маску Национальную научную медаль США, назвав его «современным Томасом Эдисоном». «Ты мой друг и всё такое, но ты действительно очень, очень необычный человек», — сказал президент.