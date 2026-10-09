Таких больших батарей во флагманах OnePlus еще не было. OnePlus 16 получит аккумулятор емкостью 9000 мАч

Президент OnePlus в Китае Ли Цзе подтвердил, что OnePlus 16 станет первым устройством с аккумулятором Glacier Battery нового поколения. Его емкость составит 9000 мА·ч — такой большой батареи во флагманах OnePlus еще не было.

Смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Также официально подтверждено, что OnePlus 16 получит дисплей Oriental четвертого поколения, созданный совместно с BOE. Экран использует новый люминесцентный материал X4 и поддерживает частоту обновления до 185 Гц. Ширина рамки вокруг экрана составит 1,15 мм.

В основу устройства ляжет новая SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Официальная премьера OnePlus 16 состоится уже скоро — 12 октября.