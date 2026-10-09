Starlink превращают в мобильного оператора: на этих новостях акции AT&T, Verizon и T-Mobile резко упали ⁠ 3

На торгах 8 октября бумаги трёх крупнейших американских операторов связи, AT&T, Verizon и T-Mobile, подешевели примерно на 7%.

Инвесторы отреагировали на планы SpaceX расширять мобильную сеть Starlink Mobile, способную обеспечивать непрерывное соединение внутри помещений и на открытой местности, в том числе там, где традиционная сотовая связь недоступна.

Ранее SpaceX объявила о приобретении у Grain Management низкочастотного спектра шириной 800 МГц по всей территории США. Такие частоты лучше проникают внутрь зданий и должны помочь устранить пробелы в покрытии.

В сочетании со спутниковой инфраструктурой они позволят компании объединить наземные сети и спутники для предоставления мобильных услуг по всей стране, включая удалённые районы и так называемые мёртвые зоны.

Дополнительные возможности проекту должно обеспечить одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на развёртывание группировки Starlink Mobile Gen2 численностью до 15 000 спутников. По заявленным планам, новая архитектура позволит увеличить пропускную способность более чем в 100 раз и обеспечить гибридное спутниково-наземное покрытие. Подключение предполагается напрямую к обычным смартфонам без специального оборудования, что усиливает потенциальную конкуренцию Starlink с традиционными мобильными операторами.