Starlink получил частоты для работы внутри зданий и разрешение на 15 000 спутников: акции операторов рухнули

SpaceX больше не нужны договоры аренды с наземными сетями — комиссия FCC разрешила использовать собственный спектр для прямой связи со смартфонами

Федеральная комиссия связи США (FCC) одобрила заявку SpaceX на развёртывание и эксплуатацию 15 000 спутников Starlink с функцией прямого подключения к немодифицированным смартфонам (Direct-to-Device). Решение разрушает ключевой барьер: ведомство отменило требование об обязательном лицензионном соглашении с наземным сотовым оператором, позволив компании Илона Маска использовать для сервиса собственный радиочастотный спектр.

По сути, спутниковый оператор выводится из-под статуса дополнения к наземным сетям.

Сразу после этого SpaceX объявила о приобретении фрагмента низкочастотного сотового спектра. Низкочастотный диапазон (low-band) важен для проникновения сигнала сквозь стены и перекрытия, то есть для устойчивой работы не только под открытым небом, но и внутри помещений. Компания назвала сделку закрытием одного из последних технических пробелов, который мешал Starlink Mobile превратиться в полноценного сотового оператора на рынке США. Глава SpaceX Илон Маск охарактеризовал событие в соцсети X как «очень большое событие».

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Инвесторы отреагировали мгновенно. После завершения основных торгов акции T-Mobile обвалились более чем на 11%, а Verizon и AT&T потеряли примерно по 6,6%. Ещё совсем недавно руководство Verizon публично заявляло, что не видит заметного влияния со стороны спутниковых систем на свой широкополосный бизнес и не рассматривает низкоорбитальные группировки как жизнеспособного конкурента в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе.

Прямое подключение спутника к телефону без дополнительных устройств превращает Starlink из сервиса для чрезвычайных ситуаций и удалённых локаций в прямого конкурента сотовой связи в пригородах и городах. Однако для создания полноценной городской сотовой сети SpaceX по-прежнему потребуется наземная инфраструктура — оптоволоконные соединения и объекты размещения базовых станций.