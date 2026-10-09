Советский спутник «Метеор-2-7» начал рассыпаться спустя 45 лет после запуска

Запущенный при СССР спутник распался на десятки обломков, которые несут угрозу для других космических аппаратов

Советский метеорологический спутник «Метеор-2-7» стал источником нового облака космического мусора спустя более 45 лет после запуска. Компания LeoLabs зафиксировала рядом с аппаратом десятки фрагментов, которые могут представлять угрозу для других космических аппаратов на этой орбите.

5 октября система LeoLabs Delta обнаружила несколько объектов рядом с советским спутником «Метеор-2-7» (NORAD ID 12456) после его пролета над радарной станцией компании в Западной Австралии. Дополнительные наблюдения с других радаров сети подтвердили, что произошло событие образования космического мусора. На опубликованной LeoLabs радиолокационной диаграмме корпус спутника отмечен синими точками, а обнаруженные фрагменты — оранжевыми.

По оценке LeoLabs, в результате образовались десятки фрагментов. Компания отмечает, что они могут представлять опасность для находящихся поблизости космических аппаратов. Точное количество обломков пока оценочное, причина разрушения спутника не сообщается.

«Метеор-2-7» был запущен 14 мая 1981 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Восток-2М». Аппарат относился ко второму поколению советских метеорологических спутников серии «Метеор-2» и предназначался для наблюдения за облачностью, поверхностью Земли и атмосферой.

Спутник проработал на орбите значительно меньше, чем находился там физически: по данным Всемирной метеорологической организации, его аппаратура использовалась примерно с августа 1981 года по ноябрь 1982 года. Сам аппарат после завершения эксплуатации остался на орбите высотой около 800–900 км и продолжал числиться среди космических объектов.

Это не первый случай разрушения, связанный с «Метеором-2-7». Еще в марте 2004 года спутник уже пережил фрагментацию, после которой на орбите появились дополнительные объекты. Нынешнее событие стало новым эпизодом образования космического мусора вокруг давно неработающего аппарата.

LeoLabs отмечает, что произошедший инцидент демонстрирует важность постоянного радиолокационного наблюдения за орбитами.