Составлен первый российский рейтинг сервисов аварийного восстановления

Beeline Cloud занял первое место в первом российском рейтинге провайдеров услуг аварийного восстановления DRaaS, подготовленном аналитическим центром CNewsMarket. Компания получила 270 баллов, продемонстрировав высокие показатели надёжности инфраструктуры, готовности к обеспечению непрерывности бизнеса и интеграции средств информационной безопасности. Исследование оценивало возможности поставщиков по восстановлению цифровых систем после масштабных сбоев, аварий и кибератак.

Одним из ключевых преимуществ Beeline Cloud стала геораспределённая архитектура с резервной площадкой на базе метрокластера, синхронной репликацией данных и автоматическим арбитром. По заявлению компании, такая конфигурация обеспечивает показатели RTO и RPO, близкие к нулю: это означает минимальное время восстановления сервисов и практически полное отсутствие потери данных. Дополнительно предусмотрены неизменяемые резервные копии и изолированное хранилище для критически важной информации.

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В инфраструктуру также интегрировано российское решение «Кибер Бэкап Облачный». Комплекс защиты включает межсетевые экраны нового поколения NGFW, VPN/TLS с применением ГОСТ-криптографии, WAF, защиту конечных устройств EDR, контроль уязвимостей и многофакторную аутентификацию. За состоянием систем и инцидентами безопасности ведётся круглосуточный мониторинг с персональным сопровождением. При составлении рейтинга CNewsMarket учитывал отказоустойчивость, защиту данных, поддержку отечественного ПО и готовность оперативно восстанавливать ИТ-среды заказчиков.