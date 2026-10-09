Скорость интернета до 1 Гбит/с абсолютно на всех самолётах крупнейшей в мире авиакомпании: American Airlines оснастит Starlink более 1000 самолётов ⁠ 2

Компания American Airlines только что официально объявила о том, что будет устанавливать оборудование SpaceX Starlink на всем флоте, который включает более 1030 самолетов, что значительно больше ранее объявленного числа в 500 самолетов.

Установка начнется в начале 2027 года и будет осуществляться с использованием терминала Starlink Performance Aero Terminal, способного обеспечивать скорость до 1 Гбит/с на терминал.

По словам директора по работе с клиентами American Airlines Хизер Гарбоден, надёжный интернет позволит пассажирам смотреть трансляции, играть онлайн, работать совместно с коллегами в реальном времени, пользоваться социальными сетями и совершать покупки.

«Наши клиенты говорили нам, что надежное подключение может существенно повлиять на то, как они проводят время в воздухе», — сказала Хизер Гарбоден, директор по работе с клиентами American Airlines.

Независимо от того, смотрят ли они любимое шоу в прямом эфире, играют в игры, сотрудничают в режиме реального времени над важной рабочей сделкой, просматривают социальные сети или совершают покупки в интернете, Starlink предоставит нашим клиентам бесчисленные возможности, чтобы максимально эффективно использовать свое время в путешествии. Что не менее важно, это закладывает основу для будущих инноваций, которые еще больше улучшат качество обслуживания клиентов. Хизер Гарбоден

American Airlines — это крупнейшая авиакомпания в мире по размеру флота и количеству перевезённых пассажиров.