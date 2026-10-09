Скидка до 551 тыс. рублей: в России резко подешевели отечественные кроссоверы Evolute i-Space и Evolute i-Joy ⁠ 1

Российская марка Evolute объявила новые скидки на популярные модели — электрический кроссовер i-Joy и гибридный i-Space. Максимальная выгода при покупке автомобилей 2026 года выпуска достигает 551 тыс. рублей.

Электрический Evolute i-Joy подешевел на 121,6–151,6 тыс. рублей. Базовая комплектация «Бизнес» теперь стоит 3,0 млн рублей, а версия «Сити+» — 3,172 млн рублей. Эти цены не зависят от способа оплаты.

Evolute i-Joy — компактный электрический кроссовер на базе китайского Dongfeng Nammi 06. Он оснащается электромотором мощностью 163 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, батарея емкостью 51,87 кВт·ч обеспечивает запас хода до 386 км по циклу WLTP.

Сильнее подешевел Evolute i-Space, но только если платить наличными. При стандартных условиях покупки пятиместная версия подешевела на 87,5 тыс. рублей — до 3,498 млн рублей, а семиместная — на 77,5 тыс. рублей (до 3,608 млн рублей). А вот если платить наличными, пятиместный i-Space можно приобрести за 3,04 млн рублей, а семиместный — за 3,14 млн рублей. В обоих случаях выгода относительно первоначальной цены составляет 546 тыс. рублей.

Переднеприводный i-Space оснащается последовательной гибридной силовой установкой с электромотором мощностью 218 л.с. Батарея емкостью 25,1 кВт·ч позволяет проехать до 165 км на чистом электричестве, а общий запас хода достигает 1250 км.

Полноприводный Evolute i-Space 4x4 получил максимальную скидку. При обычных условиях его цена снизилась на 61 тыс. рублей — до 3,83 млн рублей. А вот при оплате наличными автомобиль можно купить за 3,34 млн рублей — на 551 тыс. рублей дешевле.

Полноприводная версия получила два электромотора суммарной мощностью 367 л. с. Бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. работает в составе последовательной гибридной установки. Батарея емкостью 25,1 кВт·ч обеспечивает до 124 км пробега на чистом электричестве, максимальный запас хода составляет 1000 км (по циклу WLTC).

Все автомобили Evolute производятся на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Снижение цен происходит на фоне высоких продаж марки: по итогам августа Evolute стала лидером российского рынка новых электромобилей, реализовав 621 автомобиль и заняв 28% рынка. Кроме того, i-Space впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России. С 21 по 27 сентября россияне приобрели 354 таких автомобиля.