Geely EX2 стал самым популярным автомобилем в Китае в 2025 года, но и в 2026 году спрос очень большой

Самый популярный автомобиль Китая официально приедет в Россию: продажи Geely EX2 в РФ стартуют до конца 2026 года

Электрический хетчбэк Geely EX2, ставший лидером автомобильных продаж в Китае по итогам 2025 года и первой половины 2026 года, официально выйдет на российский рынок уже в ближайшие месяцы. По предварительной информации, автомобили будут поставлять напрямую из Китая. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на источник в дилерском сообществе.

Geely пока не объявляла российские сроки начала продаж и стоимость модели. В Белоруссии EX2 уже продается официально по цене 39,9 тысячи белорусских рублей — около 1,1 млн российских рублей. И в соседней стране машина стала хитом. В России частные продавцы уже предлагают ввезенные автомобили примерно за 1,6–1,9 млн рублей. Официальная российская цена будет другой.

Geely EX2 продается в Китае с 2024 года под названием Xingyuan. Это компактный городской электромобиль длиной 4135 мм с колесной базой 2650 мм. Объем багажника составляет 375 л, еще 70 л — под капотом. Дорожный просвет составляет 160 мм.

Электромобиль оснащается одним электромотором мощностью 116 л. с. на задней оси. Емкость тяговой батареи составляет 39,4 кВт·ч, максимальный запас хода — 395 км по циклу NEDC.