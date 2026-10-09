Samsung выходит из бизнеса и сворачивает разработку процессоров Exynos Auto

Подразделение System LSI компании Samsung Electronics проводит масштабную реструктуризацию, пересматривая приоритеты в разработке микросхем. Производитель решил выйти из бизнеса автомобильных процессоров Exynos Auto и сосредоточить ресурсы на мобильных однокристальных системах и датчиках изображения. Ожидается, что такой шаг поможет повысить прибыльность направления и укрепить позиции Samsung на рынке полупроводников.

Samsung начала развивать Exynos Auto в 2018 году, рассчитывая использовать эти чипы в автомобильных мультимедийных системах и интеллектуальных транспортных средствах. В 2023 году компания заключила соглашения о поставках с Hyundai, а в 2025-м — с BMW.

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Однако разработка автомобильных процессоров требует значительных вложений: по оценке источника в отрасли, создание одного чипа может обходиться более чем в 100 млрд вон, тогда как себестоимость отдельного изделия составляет примерно $20–40. Для окупаемости таких затрат необходимы крупные и долгосрочные заказы автопроизводителей.

Samsung намерена завершить поставки автомобильных процессоров для Hyundai и BMW, после чего прекратить разработку и серийный выпуск последующих поколений Exynos Auto. Пересмотр стратегии затрагивает бизнес System LSI на фоне многомиллиардных убытков подразделений System LSI и Foundry. Компания рассчитывает направить больше средств и специалистов на направления, которые могут обеспечить более устойчивые продажи и улучшить финансовые результаты производства чипов, не относящихся к памяти.