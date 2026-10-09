Россияне гораздо охотнее покупают американские пикапы RAM, чем отечественные УАЗы

При этом российские пикапы набирают популярность, но это вовсе не УАЗ «Пикап»

В сентябре 2026 года в России зарегистрировали 2156 новых пикапов — на 29,6% больше, чем годом ранее, и на 14,2% больше, чем в августе. По данным «Автостат Инфо», главным событием месяца стал рост отечественных марок: их регистрации удвоились, а Sollers впервые за рассматриваемый период вышел на первое место среди брендов.

Всего за январь–сентябрь в России зарегистрировали 15 510 новых пикапов. Это примерно на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, поэтому сентябрьский рост пока не говорит о резком ускорении рынка в целом.

В сентябре на российские марки пришлось 600 регистраций против 300 годом ранее. Их доля рынка выросла с 18% до 28%. Иностранные бренды увеличили результат на 14%, до 1556 машин, но их доля сократилась с 82% до 72%.

Лидером сентября стал Sollers: россияне купили 469 пикапов отечественного бренда, что на 178% больше, чем год назад. Второе место занял JAC (377 машин), за ним идут Great Wall (334 авто), Dodge (195 единиц) и Foton (167 единиц).

По итогам девяти месяцев JAC пока сохраняет лидерство: 2591 проданных авто против 2397 у Sollers. При этом продажи Sollers с начала года выросли на 34%, а JAC за то же время потерял 28%. Если тенденция сохранится, российская компания сможет побороться за первое место по итогам года.

В модельном зачете лидирует JAC T9 Hunter: в сентябре россияне купили 376 таких пикапов против 293 в августе. Второе место занял Great Wall Poer с результатом 305 машин (против 163 месяцем ранее). Далее следуют Sollers ST6 — 196 автомобилей, RAM — 195, Sollers ST9 и Foton Tunland — по 164. Changan Hunter Plus набрал 148 регистраций, а УАЗ «Пикап» — 131.

В региональном разрезе крупнейшим рынком остается Центральный федеральный округ, на который приходится 37% регистраций. Самый быстрый годовой рост зафиксирован на юге России — 87%. В Уральском федеральном округе показатель увеличился на 67,3%, в Приволжском — на 65%, в Центральном — на 22,7%.