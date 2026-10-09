«Росатом» провел испытания первого реактора турецкой АЭС «Аккую» — при давлении в 1,5 раза выше рабочего

Во время испытаний давление в первом контуре повысили до 24,5 МПа

На первом энергоблоке строящейся АЭС «Аккую» в Турции успешно завершились гидравлические испытания первого контура реакторной установки. Специалисты «Росатома» проверили прочность и герметичность оборудования при повышенном давлении и подтвердили выполнение всех предусмотренных проектом требований. Об этом сообщила пресс-служба АО «Аккую Нуклеар».

«Росатом» провел испытания первого реактора турецкой АЭС «Аккую» — при давлении в 1,5 раза выше рабочего
Источник изображения: Аккую Нуклеар

Во время испытаний давление в первом контуре повысили до 24,5 МПа — примерно в полтора раза выше штатного рабочего значения около 16 МПа для реакторной установки ВВЭР-1200. На начальном этапе температура воды достигала 135 °C.

Первый контур включает реактор, главные циркуляционные насосы, парогенераторы, компенсатор давления и соединяющие их трубопроводы. Во время работы энергоблока по нему циркулирует обессоленная вода с температурой до 330 °C. Она отводит тепло от активной зоны реактора и передает его воде второго контура через парогенераторы, где образуется пар для выработки электроэнергии.

Для испытаний систему заполнили специально подготовленной водой, после чего с помощью циркуляционных насосов создали необходимые температурные и барические условия. По итогам проверки все установленные проектом критерии прочности были выполнены. Испытания подтвердили качество монтажа оборудования, сварочных соединений и проведенных наладочных работ.

АЭС «Аккую» строится «Росатомом» по российскому проекту и станет первой атомной электростанцией в истории Турции. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт, а суммарная установленная мощность — 4800 МВт.

Проект реализуется по модели Build-Own-Operate («строй — владей — эксплуатируй»), предусматривающей участие российской стороны не только в строительстве, но и во владении и эксплуатации станции.

После завершения гидравлических испытаний первому энергоблоку предстоит пройти дальнейшие предпусковые проверки и предусмотренные процедуры подготовки к физическому и последующему энергетическому пуску.

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