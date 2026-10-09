Робот Светлана может одновременно принимать до 600 звонков и уже обработал более 32,3 млн звонков ⁠ 1

Подмосковный робот Светлана обработал более 32,3 миллиона звонков с момента запуска в 2022 году.

Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области рассказала, что жители региона могут воспользоваться голосовым помощником на базе ИИ — роботом Светланой — для вызова врача на дом, записи к специалисту, отмены или переноса записи. Сервис может напоминать о визите к врачу и предлагает продлить электронный рецепт на льготное лекарство с помощью телемедицинской консультации.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Робот Светлана делает медицинскую помощь в Подмосковье доступнее: сервис работает круглосуточно и без выходных. Если ситуация требует участия специалиста, вызов переводится на оператора. Всего с момента запуска робот Светлана обработала более 32,3 миллиона звонков, из них порядка 5,5 миллиона — с начала этого года. Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин

Робот Светлана одновременно может принимать до 600 звонков.