Ресурс более 100 000 часов и гарантия 10 лет. Представлены модульные БП Cooler Master до 1000 Вт

Cooler Master представила серию блоков питания MWE SFX GOLD в версиях мощностью 850 и 1000 Вт. Чёрные модели оценены в 859 и 999 юаней соответственно.

Устройства рассчитаны на высокопроизводительные компьютеры малого форм-фактора, включая системы на базе материнских плат Mini-ITX. Габариты корпуса составляют 125 × 100 × 63,5 мм. В комплект входит переходная рамка для установки блока питания в стандартный корпус ATX.

Источник изображения: mydrivers // Cooler Master

Новинки соответствуют спецификациям ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, а также оснащены разъёмом питания 12V-2×6 для современных мощных видеокарт. Полностью модульные кабели получили цветовую маркировку, помогающую проверить правильность подключения. Серия прошла сертификацию 80 PLUS Gold: заявленная эффективность преобразования энергии при типичной нагрузке составляет не менее 90%. В конструкции применяются цифровая система управления питанием, японский основной конденсатор с рабочей температурой до 105 °C и защитное покрытие печатной платы.

Источник изображения: mydrivers // Cooler Master

Для охлаждения используются 92-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и функция интеллектуальной остановки при низкой нагрузке. Внутренние волнообразные рёбра помогают организовать отвод тепла в условиях ограниченного пространства компактного корпуса. Среди предусмотренных защит — от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, общей перегрузки и перегрева. Блоки рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от 0 до 40 °C. Заявленное среднее время наработки на отказ превышает 100 000 часов при 25 °C, а гарантия производителя составляет 10 лет.